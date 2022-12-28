Kadıköy'de Jorge Jesus'a sevgi seli

Fenerbahçe taraftarları, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a Kadıköy'de yoğun destek gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Jorge Jesus'a sevgi seli
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28 Aralık 2022 00:32
Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği mücadelede Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus'a sevgi gösterisinde bulundu.

Maç boyunca ara ara Portekizli teknik adam lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, galibiyetin sevincini teknik adamlarıyla kutladı.

Jorge Jesus da taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterilerine tribünleri selamlayarak karşılık verdi.



 
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