Kadıköy'de İsmail Kartal'a büyük destek

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun ilk maçı olan Zimbru karşılaşmasında takıma geri dönen İsmail Kartal'a büyük destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de İsmail Kartal'a büyük destek
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26 Temmuz 2023 20:23
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 20:26
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal'a taraftarlardan büyük destek geldi.

Sarı-lacivertli tribünler, sezonun ilk iç saha maçı olan Zimbru karşılaşmasında Kartal'a destek verdi ve deneyimli teknik adam lehine tezahüratlarda bulundu.

Kartal, kendisine yapılan tezahüratların ardından tribünlere sevgi gösterisinde bulundu.

"ONLARI MAHCUP ETMEYECEĞİZ"

İsmail Kartal, ayrıca maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız varsa biz varız. Taraftarlarımızın ne istediğini ben çok iyi biliyorum. Oyuncularıma bunu sürekli aşılıyorum. Çubuklu formayı giyen futbolcu, en iyi futbolcudur. Bu formayla çıkan takım, en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layık. Taraftara layık olmak için futbolcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sezon herkes görecek. Taraftarlarımız ile birlikte muhteşem bir sezon geçireceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz." sözlerini kullandı.

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