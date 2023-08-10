Kadıköy'de İrfan Can'a ıslık!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Maribor ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında İrfan Can Kahveci'yi ıslıkla protesto etti.
Öte yandan bazı tribünler ise İrfan Can'ı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.
28 yaşındaki futbolcu, daha önce de tribünler tarafından zaman zaman protesto edilmişti.
Fenerbahçe'de tribünler, karşılaşmanın ikinci yarısında İrfan Can Kahveci'yi ıslıkla protesto etti.
Öte yandan bazı tribünler ise İrfan Can'ı ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.
28 yaşındaki futbolcu, daha önce de tribünler tarafından zaman zaman protesto edilmişti.