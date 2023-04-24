Kadıköy'de gerginlik: Jesus & tribünler

İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından Jorge Jesus ile tribünler arasında gerginlik yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de gerginlik: Jesus & tribünler
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24 Nisan 2023 22:14
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından takımını orta sahada topladı.

90+6'da gelen gol nedeniyle Fenerbahçe tribünleri, takıma ıslıklar ile tepki gösterdi. Jorge Jesus, ıslıklar sonrası tribünlere doğru giderek tepki gösterdi.

Arda Güler, Jesus'un koluna girdi ve soyunma odasına yöneltti.

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