Kadıköy'de gerginlik: Jesus & tribünler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından takımını orta sahada topladı.
90+6'da gelen gol nedeniyle Fenerbahçe tribünleri, takıma ıslıklar ile tepki gösterdi. Jorge Jesus, ıslıklar sonrası tribünlere doğru giderek tepki gösterdi.
Arda Güler, Jesus'un koluna girdi ve soyunma odasına yöneltti.
90+6'da gelen gol nedeniyle Fenerbahçe tribünleri, takıma ıslıklar ile tepki gösterdi. Jorge Jesus, ıslıklar sonrası tribünlere doğru giderek tepki gösterdi.
Arda Güler, Jesus'un koluna girdi ve soyunma odasına yöneltti.
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