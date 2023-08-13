Kadıköy'de Gaziantep 10 kişi kaldı!

Gaziantep FK'nin Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta flaş bir olay yaşandı.
Kırmızı siyahlı takımda Alexandru Maxim, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Rumen oyuncu, orta alanda Dzeko'ya faul yaptı. Maxiim, faulün ardından hakemin kararına alkışla tepki verince ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
33 yaşındaki oyuncu ilk sarı kartını 20. dakikada görmüştü.
Kırmızı siyahlı takımda Alexandru Maxim, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Rumen oyuncu, orta alanda Dzeko'ya faul yaptı. Maxiim, faulün ardından hakemin kararına alkışla tepki verince ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
33 yaşındaki oyuncu ilk sarı kartını 20. dakikada görmüştü.