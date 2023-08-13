Kadıköy'de Gaziantep 10 kişi kaldı!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta konuk ekip 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Gaziantep 10 kişi kaldı!
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13 Ağustos 2023 22:24
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 22:26
Gaziantep FK'nin Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta flaş bir olay yaşandı.

Kırmızı siyahlı takımda Alexandru Maxim, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rumen oyuncu, orta alanda Dzeko'ya faul yaptı. Maxiim, faulün ardından hakemin kararına alkışla tepki verince ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

33 yaşındaki oyuncu ilk sarı kartını 20. dakikada görmüştü.

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