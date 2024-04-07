Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldıran taraftarlar tutuklandı!

Kadıköy'de oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından Uğur İris ve kızı Nil İris'e saldırarak ellerindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler tutuklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldıran taraftarlar tutuklandı!
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07 Nisan 2024 15:18
Son güncelleme 07 Nisan 2024 15:35
Kadıköy Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Mart akşamı oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçını tribünde izledikten sonra salondan ayrılan Galatasaray taraftarı Uğur İris ve kızı Nil İris'e salon dışında bekleyen şüpheliler saldırdı.

Baba ve kızın elindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler küçük kıza tekme attı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı örgütlediği belirlenen H.B.A. ve M.B.Ö. ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E.'yi yakaladı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan sorgulamalarda, Y.B.'nin 'Mala zarar vermek suçundan', M.B.Ö. 'nün dolandırıcılık suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler "Yağma- Kasten Yaralama - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçeli 7 taraftardan 6'sı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Duruşmanın ardından 3 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. 

 
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