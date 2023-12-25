Kadıköy'de Galatasaray'a loca yok!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dışında tam kadro Kadıköy'e giden yönetimin ek loca talebi karşılıksız kaldı.

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Kadıköy'de Galatasaray'a loca yok!
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25 Aralık 2023 11:38
Başkan Dursun Özbek dışında tam kadro Ülker Stadı'na giden Galatasaray Yönetimi, mücadeleyi protokol tribününden izledi.

Sarıkırmızılı kulübün Fenerbahçe cephesinden ek loca talebi ise karşılıksız kaldı. Protokolde yer bulamayan Galatasaraylı üyeler ise deplasman tribününe gitti.

Geçtiğimiz pazartesi günü geçirdiği ağır grip nedeniyle hastanelik olan Başkan Özbek'in tedavisine evde devam ediliyor.

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