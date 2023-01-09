Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu'na sevgi seli

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu maçta Fenerbahçeli taraftarlar, 2-0'dan sonra Ferdi Kadıoğlu lehine tezahüratta bulundu.
Maç boyunca iyi bir mücadele gösteren oyuncularını alkışlayan taraftarlar, uzun süre oyuncuya destek oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, aynı süreçte Serdar Aziz ve Altay Bayındır'a ise tepki gösterdi.
Maç boyunca iyi bir mücadele gösteren oyuncularını alkışlayan taraftarlar, uzun süre oyuncuya destek oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar, aynı süreçte Serdar Aziz ve Altay Bayındır'a ise tepki gösterdi.
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