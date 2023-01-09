Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu'na sevgi seli

Fenerbahçe'nin 3-0'lık mağlubiyeti ile sona eren Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar Ferdi Kadıoğlu'na büyük destek oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu'na sevgi seli
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09 Ocak 2023 00:45
Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu maçta Fenerbahçeli taraftarlar, 2-0'dan sonra Ferdi Kadıoğlu lehine tezahüratta bulundu.

Maç boyunca iyi bir mücadele gösteren oyuncularını alkışlayan taraftarlar, uzun süre oyuncuya destek oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, aynı süreçte Serdar Aziz ve Altay Bayındır'a ise tepki gösterdi.

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