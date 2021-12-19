Kadıköy'de büyük tepki: "Ali Koç istifa!"

Fenerbahçe tribünleri derbi sonrası uzun süre 'Ali Koç' istifa tezahüratları yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de büyük tepki: 'Ali Koç istifa!'
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19 Aralık 2021 21:00
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oyunanan derbi 2-2 bitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, mnaçın son bölümünde ve karşılaşmanın bitiminde, yönetime, başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Fenerbahçeli tarafttarlar öncelikle "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Daha sonra ise başkan Ali Koç da tepkilere maruz kaldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın ardından göreve gelen Ali Koç için istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç" istifa diyerek, sarı-lacivertli kulübün başkanına tepki gösterdi.

Kadıköy'de Ali Koç'a ve yönetime yönelik tezahüratlar, maçın ardından da uzun süre sürdü.


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