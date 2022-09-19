Kadıköy'de boş koltuk bulana aşk olsun

Fenerbahçe'nin bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçlarda tribünler tamamen dolarken, Fenerbahçe bu maçların yüzde 75'inden galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadıköy'de boş koltuk bulana aşk olsun
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19 Eylül 2022 11:29
Bu sezon Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynadığı 8. maçta da tribünler doldu.

Sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşmaya büyük ilgi gösterirken 90 dakika boyunca takımlarına hiç susmadan destek verdi. Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus başta olmak üzere tüm futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Bu sezon Kadıköy'de 8 resmi maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

 
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