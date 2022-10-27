Kadıköy'de Altay Bayındır'a tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Rennes karşısında durumun 3-0'a gelmesinin ardından kaleci Altay Bayındır'ı ıslıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Altay Bayındır'a tepki
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27 Ekim 2022 20:30
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rennes ile karşılaşırken tribünlerden Altay Bayındır'a tepki geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, durumun 3-0'a gelmesinin ardından Altay'ı ıslıkladı.

Fenerbahçe'de taraftarlar, daha önce ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesinde de 24 yaşındaki kaleciye tepki göstermişti.

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