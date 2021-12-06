Kadıköy'de Alper Potuk'a tepki!

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiren maçta Alper Potuk ıslıklandı.
Mücadelede Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Tecrübeli teknik adam, Pohjanpalo'nun yerine Alper Potuk'u sahaya sürdü.
Kadıköy'de eski taraftarının önünde sahaya çıkan Alper Potuk, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gördü. Alper, topla buluştuğu her an tribünler tarafından ıslıklandı.
Mücadelede Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Tecrübeli teknik adam, Pohjanpalo'nun yerine Alper Potuk'u sahaya sürdü.
Kadıköy'de eski taraftarının önünde sahaya çıkan Alper Potuk, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gördü. Alper, topla buluştuğu her an tribünler tarafından ıslıklandı.