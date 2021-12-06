Kadıköy'de Alper Potuk'a tepki!

Çaykur Rizespor'da forma giyen Alper Potuk, Fenerbahçe mücadelesinde oyuna girmesinin ardından sarı-lacivertli tribünler tarafından ıslıklandı.

, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Alper Potuk'a tepki!
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06 Aralık 2021 01:34
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiren maçta Alper Potuk ıslıklandı.

Mücadelede Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Tecrübeli teknik adam, Pohjanpalo'nun yerine Alper Potuk'u sahaya sürdü.

Kadıköy'de eski taraftarının önünde sahaya çıkan Alper Potuk, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gördü. Alper, topla buluştuğu her an tribünler tarafından ıslıklandı.


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