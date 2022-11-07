Kadıköy'de Ali Şaşal'a yabancı madde

Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertli tribünlerden Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'a yabancı madde atıldı. Ali Şaşal, kısa süreli bir sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kadıköy'de Ali Şaşal'a yabancı madde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2022 21:17
Fenerbahçe ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta Sivasspor kalecisi Ali Şaşal tribünden gelen yabancı madde ile sakatlık yaşadı.

Takımlar ikinci yarı için sahaya çıkarken, sarı-lacivertli taraftarlar Ali Şaşal'a yabancı madde attı. 32 yaşındaki kaleci yabancı madenin kendisine isabet etmesinin ardından kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, Fenerbahçeli futbolculardan tribünleri sakinleştirmelerini istedi.

Sarı-lacivertlilerde kaptan Altay, kale arkasına kadar gelerek taraftarları sakinleştirdi. Ardından ikinci yarı başladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ