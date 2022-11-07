Kadıköy'de Ali Şaşal'a yabancı madde

Fenerbahçe ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta Sivasspor kalecisi Ali Şaşal tribünden gelen yabancı madde ile sakatlık yaşadı.



Takımlar ikinci yarı için sahaya çıkarken, sarı-lacivertli taraftarlar Ali Şaşal'a yabancı madde attı. 32 yaşındaki kaleci yabancı madenin kendisine isabet etmesinin ardından kısa süreli bir sakatlık geçirdi.



Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, Fenerbahçeli futbolculardan tribünleri sakinleştirmelerini istedi.



Sarı-lacivertlilerde kaptan Altay, kale arkasına kadar gelerek taraftarları sakinleştirdi. Ardından ikinci yarı başladı.





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