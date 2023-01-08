Kadıköy'de Ali Koç ile taraftarlar arasında gerginlik

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 kaybetmesinin ardından gergin anlar yaşandı.
Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Galatasaray derbibi sonrası başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinin ardından bazı taraftarlarla kısa süreli gerginlik yaşadı.
Başkan Ali Koç ve taraftarlar arasında yaşanan bu gerginlik, daha fazla büyümeden yatıştırıldı.
Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Galatasaray derbibi sonrası başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinin ardından bazı taraftarlarla kısa süreli gerginlik yaşadı.
Başkan Ali Koç ve taraftarlar arasında yaşanan bu gerginlik, daha fazla büyümeden yatıştırıldı.
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