Kadıköy'de Ali Koç ile taraftarlar arasında gerginlik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Ali Koç ile taraftarlar arasında gerginlik
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08 Ocak 2023 22:00
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 kaybetmesinin ardından gergin anlar yaşandı.

Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, Galatasaray derbibi sonrası başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinin ardından bazı taraftarlarla kısa süreli gerginlik yaşadı.

Başkan Ali Koç ve taraftarlar arasında yaşanan bu gerginlik, daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

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