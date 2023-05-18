Kadıköy'de 41 yıllık penaltı hasreti bitti

Trabzonspor, 41 yıl aradan sonra Fenerbahçe deplasmanında oynadığı bir lig maçında penaltıdan gol buldu.

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Kadıköy'de 41 yıllık penaltı hasreti bitti
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18 Mayıs 2023 22:14
Trabzonspor, Kadıköy'de 41 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Mahmoud Trezeguet ile 80. dakikada penaltıdan gol bulan Trabzonspor, daha önce Fenerbahçe deplasmanında tam 41 yıl önce penaltıdan sevinmişti. 27 Kasım 1982'de Bahaddin Güneş ile Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atmayı başarmıştı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Fenerbahçe, 1982'deki derbi maçı da 4-2'lik skorla kazanmıştı.

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