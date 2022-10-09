Kadıköy'de 11 dakikada 3 penaltı

Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki maçın 11 dakikası içerisinde 3 kez penaltı kararı verildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadıköy'de 11 dakikada 3 penaltı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2022 21:48
Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki mücadelenin 60 ila 71. dakikaları arasında tam 3 penaltı kararı verildi.

60. dakikada Karagümrük savunması topu uzaklaştırmak isterken sert vurulan top, Caner Erkin'in koluna geldi ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 62. dakikada topun başına gelen Valencia, Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

Santradan sonra Karagümrük'ün ilk hücumunda Borini, savunma arkasına sarktı ve Altay Bayındır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. 64. dakikada kazanılan penaltıyı 2 dakika sonra Borini ağlara gönderdi.

71. dakikada Enner Valencia'nın şutu sonrası Karagümrük savunmacı Nicholas'ın topu elle kestiği gerekçesiyle VAR'dan hakem Atilla Karaoğlan'a uyarı gitti. Hakem, monitörden incelemesini yaptıktan sonra tekrar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Enner Valencia, 73. dakikada topu filelere gönderdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ