'Kadıköy cehennemi' rakiplere cennet oldu

Sezona Kadıköy'de şok Ümraniye beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, pazartesi gecesi de şampiyonluk yarışında altın değerinde iki puanı İstanbulspor önünde bıraktı. Bu sezon evinde Galatasaray ve Beşiktaş'a farklı kaybeden Sarı-Lacivertliler, üçüncü yenilgisini de 12 Kasım'da Giresunspor önünde almıştı. Derbilerin her sonuca açık olduğu gerçeği bir yanda dururken; halen küme düşme hattında korkulu rüya gören Ümraniyespor, İstanbulspor ve Giresunspor karşısında kaybedilen puanlar (7 puan) ise Jorge Jesus ve ekibine zirve yolunda en ağır darbeyi vurdu.Oysaki çok değil, birkaç sene öncesine kadar Kadıköy; Fenerbahçe için bir cennet, rakipleri içinse gerçek bir cehennemdi. Öyle ki; Trabzonspor 23, Galatasaray 20, Beşiktaş ise tam 15 yıl boyunca Fenerbahçe'yi deplasmanda bir kez bile yenememişti. Oldukça uzun süreli bu serilerin bir bir sona ermesinin yanı sıra; Türk Futbol Tarihi'nde en çok sahaya çıkan üçüncü antrenör (599 maç) olan Şenol Güneş, Kadıköy'deki ilk zaferini 2 Nisan 2023'te kazandı.Fenerbahçe 2018-2019 ile 2021-2022 sezonları arasında Kadıköy'de tam 15 yenilgi aldı! Bu sezonlar öncesinde 15 mağlubiyet alması için tam 13 sezon geçmesi gerekmişti. Sonuçlar bir yana; rakipler geçmişte Kadıköy'de bırakın kazanmayı, gol atmakta bile zorlanıyordu. Sarı Lacivertli ekip, bu sezon ise bu haftaya kadar tam 23 golü kalesinde gördü. Bu istatistik de 31. haftalar itibarıyla Fenerbahçe'nin tarihinde sahasında en çok gol yediği sezon olarak kayıtlara geçti.