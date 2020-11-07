FENERBAHÇE'NİN GOLÜ VAR İLE İPTAL EDİLDİ

FENERBAHÇE LİDERLİĞİ ALANYASPOR'A DEVRETTİ

EROL BULUT'TAN 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

MAME THIAM, 4 MAÇ SONRA 11'DE

OZAN VE PELKAS KENDİ POZİSYONLARINDA

FERDİ KADIOĞLU, 2 MAÇ SONRA KADRODA

FENERBAHÇE, PRESİ ORTADA YAPTI

MILOSEVIC NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

PELKAS'IN GOLÜ VAR İLE İPTAL EDİLDİ

MAME THIAM YERİNE DIEGO PEROTTI

FENERBAHÇE, POZİSYONLAR YAKALADI

SAMATTA KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

JEVTOVIC YARIM VOLEYLE ATTI: 0-1!

KRAVETS İKİNCİ GOLÜ ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Marko Jevtovic ve 77. dakikada Artem Kravets attı.Fenerbahçe, 31. dakikada Dimitris Pelkas ile bir gol buldu ancak VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi. Erman Toroğlu, bu pozisyonla ilgili olarak, "Fenerbahçeli futbolcunun top göğsünün sağ tarafına geliyor, o sırada oyuncunun eli açılıyor. Topun şiddeti ve gelişine göre değerlendirme yapıyorum; %100 kolla oynadı diyemiyorum. Kola gelmedi fikrim daha fazla." yorumunu yaptı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 17 puana indi ve zirveyi Alanyaspor'a devretti. Konyaspor ise Beşiktaş galibiyetinin ardından ikinci galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.Fenerbahçe, milli aradan sonra Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle takımını sahaya sürdü.Sarı-lacivertlilerde dünkü idmanı kasık sakatlığı sebebiyle yarıda bırakan Jose Sosa, İttifak Holding Konyaspor karşısında kadroda yer almadı. Genç teknik adam, Sosa'nın yerine Mame Thiam'ı ilk 11'de görevlendirdi.Konya temsilcisi karşısında kalede Altay Bayındır'a görev veren Erol Bulut, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'a şans tanıyan Bulut, bu oyuncuların önünde Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam'ı oynattı. Fenerbahçe'de gol silahı ise Mbwana Samatta oldu.Fenerbahçe'de Mame Thiam, 4 maç sonra ilk 11'de şans buldu.Sarı-lacivertlilerin ligdeki ilk 4 maçına ilk 11'de başlayan ama hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, 4. haftadaki Fatih Karagümrük kaşılaşmasından sonra ise ilk 11'de görevlendirilmemişti.Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın sakatlığı, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'a kendi pozisyonlarında oynama şansı tanıdı.Ligde haftalardır forvet arkasında görevlendirilen Ozan ile sol açıkta şans bulan Pelkas, Sosa'nın yokluğunda kendi pozisyonlarına geçti.Ozan karşılaşmaya Gustavo'nun yanında başlarken, Pelkas forvet arkasında oynadı.Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu 2 maç sonra kadroda yer aldı.Sarı-lacivertlilerin büyük umut beslediği ve ligde ilk iki maça 11'de başlayan Ferdi, daha sonra yedeğe çekilmişti.Ligde son 2 karşılaşmada 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Ferdi, İttifak Holding Konyaspor karşısında ise kadroda bulundu.Mücadelenin başında Fenerbahçe, top Konyaspor'dayken ikinci alana çekilerek burada pres yapmaya çalıştı. Konyaspor ise stoperleri arasında paslaşarak ve savunma arkasına doğru uzun top atarak pozisyon aradı.İlk dakikalarda iki takım adına pozisyon yaşanmazken, ilk tehlikeli atağı Ozan Tufan ile Fenerbahçe 23. dakikada yaptı. Ceza sahası dışından sert vuran Ozan'ın şutu, direk dibinden auta gitti.Konyaspor ise 27. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Orta saha çizgisinde Artem Kravets'in arapasında topla buluşan Deni Milosevic bir anda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Deni Milosevic ceza sahasına girmeden topun dibine girerek aşırtma bir vuruş denedi fakat kaleci Altay Bayındır topu tek elle çelmeyi başardı.Fenerbahçe, 31. dakikada Dimitris Pelkas ile golü buldu ancak VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.Sağ taraftan Gökhan Gönül'ün pasında topla buluşan Dimitris Pelkas sağ ayağıyla gelişine aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Şansalan golden sonra VAR sisteminin tavsiyesiyle pozisyonu inceleyerek gol pozisyonundan önce Enner Valencia'nın topu elle kontrol ettiğine karar vererek golü geçersiz kıldı.6 dakika uzayan ilk yarıda Konyaspor, daha çok topla oynadı ve daha çok pas yaptı. Temposuz geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ikinci yarıya Mame Thiam'ı oyundan alıp yerine Diego Perotti'yi alarak başladı.Fenerbahçe, ilk yarıdakinden farklı olaraki ikinci yarıda baskısını daha önde başlattı. Konyaspor, bu pres sonrası pas yapmakta zorlandı. Fenerbahçe oyunun kontrolünü alıp baskı kursa da final paslarındaki hatalar yüzünden ilk 10 dakikada pozisyon üretemedi.Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki ilk pozisyonunu Diego Perotti yakaladı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in ortasında Abdülkerim Bardakçı ön direkte topu kafa vuruşu ile uzaklaştırdı. Dönen topta Diego Perotti'nin sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş üstten auta gitti.3 dakika sonra 57'de Perotti, bir pozisyondan daha faydalanamadı. Sağ taraftan ceza sahasına hızla giren Enner Valencia çizgiye inip topu içerideki Diego Perotti'ye aktardı. Diego Perotti'nin şutunda Nejc Skubic son anda müdahale ederek net bir gol pozisyonunu engelledi.Erol Bulut, oyuna ikinci müdahalesini yaptı ve Dimitris Pelkas yerine Papiss Cisse oyuna girdi.Fenerbahçe 59. dakikada bir kez daha gol pozisyonu yakaladı. Gönderilen uzun topta sağ taraftan topla buluşan Mbwana Samatta vücut çalımıyla bir anda kaleci Ibrahim Sehic ilke karşı karşıya kaldı. Mbwana Samatta'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan ayak dışı ile çektiği şutu Ibrahim Sehic ayakları ile çelmeyi başardı.Fenerbahçe, 61. dakikada 5'e 2 geldi. Ozan Tufan, ceza sahası içerisinde pasını Gustavo'ya verdi. Luiz Gustavo'nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşu Konyaspor savunmasına çarpıp kornere gitti.Mücadelenin ilk golü 67. dakikada Marko Jevtovic ile öne geçti. Korner sonrası Levan Shengelia kafa pasını Jevtovic'e verdi. Jevtovic, yarım voleyle topu ağlara göndermeyi başardı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuna üçüncü müdahalesini yaptı ve Mbwana Samatta yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.Konyaspor, 77. dakikada ikinci golü buldu. Defanstan gönderilen uzun pasta topla buluşan Artem Kravets sol çaprazdan ceza alanına girerek köşeye plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Maçın son bölümünde Fenerbahçe, puan için bastırdı ancak Konyaspor savunması hata yapmadı ve konuk ekip Kadıköy'den 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.23. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden sert vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.27. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Milosevic, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Milosevic'in aşırtma vuruşunda, Altay Bayındır iki hamlede topa sahip oldu.31. dakikada Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Pelkas'ın ceza sahası sağ çaprazından topun gelişine aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk anda golü veren maçın hakemi Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında ekrandan izledi. Gol pozisyonunda Valencia'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Şansalan, golü iptal etti.59. dakikada Gökhan Gönül'ün pasına hareketlenen Samatta, Konyaspor savunmasının hatası sonrası sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına girdi. Samatta'nın sağ ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.87. dakikada Luiz Gustavo'nun ceza yayının gerisinden sağ ayağıyla plasesinde, top az farkla üstten dışarı gitti.: Ülker: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Ok: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 85 Ademi), Pelkas (Dk. 58 Cisse), Thiam (Dk. 46 Perotti), Samatta (Dk. 70 Ferdi Kadıoğlu): Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 60 Shengelia), Jevtovic (Dk. 72 Alper Uludağ), Cikalleshi, Milosevic (Dk. 90+5 Hurtado), Miya, Kravets: Dk. 67 Jevtovic, Dk. 78 Kravets (İttifak Holding: Dk. 68 Ozan Tufan, Dk. 81 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 73 Sehic, Dk. 84 Alper Uludağ, Dk. 88 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)