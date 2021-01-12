Kadıköy Belediyesi'nden Mesut Özil'e mesaj

Kadıköy Belediyesi, Twitter'da Mesut Özil mesajı verirken, taraftarlardan büyük destek geldi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kadıköy Belediyesi'nden Mesut Özil'e mesaj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2021 12:02
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, sosyal medya hesabı Twitter'dan taraftarların sorularını cevapladı.

Meust Özil, "İstanbul da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" yanıtını verdi.

Kadıköy Belediyesi de Mesut'n sözünü alıntılayarak, "O zaman Boğa'da buluşur muyuz?" paylaşımını yaptı. Bu mesaj onbinlerce beğeni aldı







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için