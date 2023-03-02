Kaderka'dan Türkiye'ye destek mesajı

Avrupa Tenis Federasyonu Başkanı Ivo Kaderka, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a destek mesajı gönderdi.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kaderka, Türkiye'nin büyük bir tenis ülkesi olduğunu belirtti.



Ellerinden geldikçe Türkiye'ye destek vereceklerini vurgulayan Kaderka, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Değerli arkadaşım Cengiz Durmuş, Türkiye'deki trajedi karşısında tamamen şok oldum. Avrupa tenisi adına tüm mağdurlara ve ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye büyük bir tenis ülkesidir. Türkiye, Avrupa tenisi ailemizin bir üyesidir. Türkiye arkadaşlarımın ülkesi ve aynı zamanda Türkiye kalbimin huzurudur. Geçen yıl Türkiye'yi iki kez ziyaret ettim ve eminim ki bu sene yine Türkiye'ye geleceğim. Değerli arkadaşım, Sayın Başkan Cengiz, lütfen güçlü kalın. Biz sizinleyiz, sizi elimizden geldiğince destekleyeceğiz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ