Kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu hastalığı belirtileri

Dünya üzerinde şimdiye kadar yaklaşık 800 kişide tespit edilebilen kaçış sendromu, nadir görülen hastalıklar sınıfında yer alır. Kaçış sendromu hastalığı belirtileri nelerdir, kaçış sendromu hastalığı Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedir, nasıl oluşur, tedavisi nasıldır? detayları için haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Temmuz 2020 09:24
Kaçış sendromu nedir? Kaçış sendromu hastalığı belirtileri
Kaçış sendromu hastalığı nedir? Tıp literatüründe "Capillary Leak Syndrome" olarak da bilinen, ilk kez 1960 yılında Dr Bayard Clarkson tarafından teşhis edilmiş olup çok nadir görülmektedir. Hastalık, aynı zamanda keşfeden kişinin soyadı olan Clarkson ismiyle de anılmaktadır. Kılcal damarlarda sıvı ve diğer maddelerin herhangi bir nedenden dolayı damar dışına geçmesi ile gelişen bu hastalıkta yaşamsal bulgular çok hızlı bir şekilde kötüleşebilir. Bu nedenle hastalık tanısının konulduğu bireylerde tıbbi takibin yanı sıra herhangi bir komplikasyon durumunda derhal müdahale gerekir.

Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar. Kılcal damarlarda oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşen bu olayın sonucunda vücudun belirli kısımlarında şişlikler oluşur, hastanın tansiyonu ani bir şekilde düşer ve ciddi bir şok tablosu gelişir. Bu anda acil olarak hastaya müdahale edilmemesi durumunda kaçış sendromu atakları, ölüme yol açabilecek ciddiyete sahiptir.

KAÇIŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NEDİR?

Kaçış sendromu genellikle tekrarlayan şoklar ile kendini gösteren kaçış sendromunda krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyon benzeri belirtilere rastlanabilir. Bunlar ateş yükselmesi, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerdir. Bunun haricinde hastalığın aktifleştiği dönemlerde görülen en yaygın belirtiler şunlardır:
 - Tansiyon düşüklüğü
- Kanın yoğunlaşması
- Baş dönmesi
- Karın ağrısı
- Bulantı ve kusma
- Vücudun belirli bölgelerinde oluşan şişlikler
- Bağırsaklarda ödem oluşumu
- Karında asit birikmesi
- Şok



KAÇIŞ SENDROMU TEDAVİ AŞAMASI
- İlk olarak hasta alerjik reaksiyon olarak tanımlanabilecek "anaflaktik şok" veya "septik şok" olarak tabir edilen durumları yaşamadığı kesinleştiriliyor. - Zira akut böbrek yetmezliği yaratabilecek durumlar da kaçış sendromu hastalığı ile karıştırılabiliyor.
- Kesin tanıyı ortaya koymak için gereken laboratuvar testlerinin yapılmasının ardından kandaki değerlerin tekrar düzenlenmesinin sağlanması gerekiyor.
- İmmün sistemi düzenleyici ilaçlar, tansiyon ilaçları ve kortizol seviyesini düzenleyici bir takım ilaçların yardımı ile tedavi süreci kişiye göre özel olarak başlıyor.
- Ödemi önlemek ve sıvı takviyesi yapmak için koloit çözeltileri ile vazopressör tedavisi ve mantıklı sıvı replasmanı ile hasta kontrol altına alınıyor.
- Böbrek ve karaciğer profili/ABG/DIC taraması gerektiği şekilde tekrarlanması gerekiyor.
- Yaşamsal belirtilerin sürekli olarak takibe alınması gerekiyor.
- Hastanın zihinsel durumunun iyileştirilmesi, kalp hızının stabilizasyonu ve normalleştirilmesi için gerekli çalışmalar uygulanıyor.
- Klinik deneyim sürecinde akut atakların şiddetini ve sıklığını azaltabileceğini düşündüren hastalar teofilin ve terbutalin ile tedaviye başlanabiliyor.
- Hastanın karaciğer transaminaz seviyeleri kontrol altına alınıyor.
- Tedavi sürecinde teofilin ve terbutalin gibi bronkodilatör ilaçlar da kullanılabiliyor lakin yan etkileri gerekçesi ile bu yaklaşım uzmanlar tarafından tercih edilmiyor.



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