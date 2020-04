Kaç yaşında Emekli olurum (Emeklilik sorgulama ekranı)

Milyonlarca çalışan emeklilik tarihiyle ilgili araştırmaları sürdürüyor. İnternette Kaç yaşında emekli olurum? araştırmaları son dönemin en çok araştırılan konularından biri olarak öne çıkıyor. Emeklilik tarihi öğrenme, emeklilik yaşı sorgulama! 2020 SGK, Bağkur, emekli sandığı erken emeklilik şartları nelerdir? Çalışan milyonlarca vatandaş emekli olacakları tarihi merak ediyor. Emeklilik için gün ve ay sayan vatandaşlar hangi yıl hangi tarihte ve hangi yaşta emekli olacaklarını bilmek istiyor. Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi internet sitesinde ve E-Devlet'te emeklilik yaşı öğrenme uygulamaları bulunuyor. Emeklilik yaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır?



EMEKLİ OLDUĞUMDA NE KADAR AYLIK ALIRIM?

SGK EMEKLİ MAAŞI ÖĞRENMEK için TIKLAYINIZ!

Cinsiyet, Doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, SSK Prim ödeme gün sayısı vb. bilgileri girerek emeklilik tarihinizi kolay yoldan öğrenebilirsiniz. EYT ile ilgili kapıların kapanmasının ardından erken emeklilik planı suya düşen çalışanlar da emeklilik yaşlarını bu sistem üzerinden öğrenebilecekler.Milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konuların başında hangi tarihte emekli olacağı geliyor. Çalışanlar, çalıştıkları dönemde yılları, ayları hatta günleri sayarak emeklilik tarihlerini bekliyor. Emeklilik tarihi öğrenme ve kaç yaşında emekli olurum? Sorusunun yanıtını arayanlar için bu haberimizde SGK ve E-Devlet üzerinden emeklilik yaşı öğrenme ve sorgulama işlemlerini mercek altına aldık. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi internet sitesinde 'Ne Zaman Emekli Olurum?' uygulaması ile emeklilik yaşı öğrenilebiliyor. Aynı zamanda E-Devlet üzerinden de emeklilik yaşı sorgulama işlemi yapılabiliyor. Emeklilikte yaş şartı, son dönemde EYT tartışmalarına Hükümetin son noktayı koymasının ardından en önemli emeklilik şartı olarak öne çıkıyor. EYT'ye kapıların kapatılmasının ardından binlerce çalışan Emeklilik için yaşı beklemek zorunda. Peki çalışan kaç yaşında emekli olabilir? Emeklilik yaşı nasıl öğrenilir?Emeklilik tarihi öğrenme işlemleri SGK'nın resmi internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet üyeliği olmayanlar SGK'nın resmi internet sitesinde kullanıma sunduğu 'Ne Zaman Emekli Olurum?' uygulaması ile emeklilikte tabi oldukları yaşı ve ne zaman emekli olabileceklerini gün/ay/yıl olarak öğrenebiliyor.Emekli olunmak için sigortasız dönemlerin geçmişe dönük olarak borçlanılarak emekliliği öne çekmek, mevzuatımıza göre mümkün. Sigortalı olarak çalışma hayatından uzak kalınan belirli dönemler için geçmişe dönük olarak borçlanıp emeklilik yaşınızı 2 yıla kadar düşürebilirsiniz. Anne olan kadınlar doğum borçlanması, zorunlu askerlik hizmetini yerine getirerek iş hayatından uzak kalan erkekler ise askerlik borçlanması yoluna müracaat edebilirler. Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanma kapsamında yer almaktadır.Çalışanlar eemekli olduklarında ne kadar maaş alabileceklerini kolayca öğrenebiliyorlar. SGK resmi internet adresindeki SGK Emekli Maaşı Hesaplama robotuna T.C Kimlik No, SSK Sicil No, Baba adı, Doğum Tarihi ve Nüfusa kayıtlı il gibi bilgiler girilerek bugün emekli olunursa ne kadar emekli maaşı alınacağı kolaylıkla öğreniliyor.SGK, emeklilik tarihi ve bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Sorularının yanıtını resmi internet sitesindeki uygulamalarıyla milyonlarca çalışanın hizmetine sunmaktadır. Bu bilgiler her ne kadar bağlayıcı olmasa da SGK sistemince güvenilir veriler olarak önem kazanmaktadır. Çalışanlar, emeklilik tarihlerini ve emekli olduklarında alacakları aylıkları SGK sitesinden öğrenebilirler. Diğer taraftan e-Devlet üzerinden de aynı işlemler gerçekleştirilebilir.