Kaç yaş sokağa çıkma yasak? Saat kaçta sokağa çıkma yasağı var?

Resmi açıklama nedeniyle sokağa çıkma yasağı belli yaş aralığındaki vatandaşlarımıza uygulanacak. Peki sokağa çıkma kısıtlamasında yaş sınırı nedir? Sokağa çıkma yasağında hangi yaşlar dahil olacak? Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında? Kaç yaş sokağa çıkmak yasak bilgilerini içeren resmi duyurular yapıldı.Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği kaydedildi.Toplantıda ayrıca, Kovid-19'un solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması gibi yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttırdığı değerlendirildi."Salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00i-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildi."Açıklamada, muaf tutulacak kişilere ilişkin ise, "10.00i-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu, görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi." denildi.Açıklamada, kararın uygulamasına 12 Kasım Perşembe gününden itibaren başlanılacağı belirtilirken, şunlar kaydedildi:"Kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek, kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir."İstanbul'da 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbul'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir. Buna göre başkentte 65 yaş ve üstü saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler.Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.Bartın'da korana virüs (Covid¬19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan yeni tedbir kararları duyuruldu.Kütahya'da son dakika koronavirüs kararı! İl genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Devletimiz tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.Bursa Valiliği tarafından kentte 65 yaş üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri, bu yaş grubuna yönelik denetim yaptı. Denetimde, polisi görünce uzaklaşmaya çalışan yaşlılar, durdurularak, evde kalmaları için uyarıldı. Uygulama sırasında ekmek alacak kimseleri olmadığı için sokağa çıktığını söyleyen yaşlı bir adama ise polis memuru, "Sen bizi ara, ekmeğini ben alıp, geleceğim, sen sağlığını tehlikeye atma" dedi.Bursa Valiliği tarafından dün alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşlıların yoğun olduğu kıraathane, cami avlusu ve meydanlarda uygulama yaptı.Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği bildirildi.