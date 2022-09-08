Kaç paralık icra borcu silinir, icra borcu silinme limiti ne kadar?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla icralık borcu olan vatandaşların borçlarının silineceği belirtildi. Borçları icraya düşen vatandaşlar araştırmalara başladı ve icradaki borcum silinecek mi detayları sorgulanıyor.Türkiye'de yaklaşık 5.5 milyon insanı ilgilendiren 2000 TL altındaki borçların silinmesi işleminin ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor. Düzenleme ile birlikte artık 2000 (iki bin) Türk Lirasından az borcu olanlar yeniden yapılandırmayla borçlarını sildirebilecek.Borç silinme işleminin detayları da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 15 Ağustos tarihi itibarıyla icra ve haciz dosyası olan kişiler yararlanabilecek. Eğer bir kişinin 16 Ağustos tarihi itibarıyla icralık bir dosyası varsa bu paketten yararlanamayacak. Ancak paket ekim ayında Meclis'ten geçeceği için belki orada yeni bir düzenleme yapılabilir. Şirketler de 2 bin TL altı alacaklı olduğu tutarları Vergi Usul Kanunu'na göre gider yazabilecek.Açıkalanan pakette elektrik, su, doğalgaz, internet icralık borçlarının da silinmesi gündeme gelmiştir. İcra borçları nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlar bu konuyla ilgili detayların açıklanmasını beklemelidir. Hangi icralık borçların silineceğine ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde vatandaşlara duyurulacak.Vatandaşlar borçlu oldukları ancak borcunun ödeyemedikleri için icraya düşen borçlarını ödemekte güçlük çekebiliyor. Bu nedenle çıkarılan kanunla 2000 ₺'nin altında olan icra borçları silinecek.İcra borçlarının 2000 ₺'ye kadar olan kısmının silineceği duyuruldu ancak hangi borçların ödeneceği konusunda detayların belli olması bekleniyor.