Kabuk değiştiren Galatasaray'da '1 numara'lı sorun!

KALECİ ARANIYOR

Sezona imaj değişikliği ile giren, özellikle genç ve yerli oyuncularından verim almaya başlayan Galatasaray, 9 numaraların katkı yapamamasının sıkıntısını çekiyor. Ancak dikkat çeken önemli bir sorun daha var: Kale.Muslera'nın bu sezonki istikrarsızlığı baş ağrıtıyor. 21 maçın 7'sinde gol yemeyen, hatalarıyla dikkat çeken, maç başı ortalaması 1'in üzerinde (1.19) olan Uruguaylı kaptanın yedekleri de sarı-kırmızılıları tatmin etmiyor. Üç yedek de yeterli seviyede değil.Son olarak İsmail Çipe, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında yaptığı hata ile Fatih Terim'in gazabına uğramıştı. İsmail ve Berk, bu sezon birer Avrupa Ligi maçında kaleye geçti.Fatih, 12 Ocak'ta Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa karşılaşmasından beri resmi maç görmedi. Cimbom'un, ocak ayındaki ara transfer döneminde kaleye bir takviye yapması bekleniyor.Bu konudaki sıkıntı ise 'formda' Muslera'yı aratmayacak seviyede yerli bir eldivenin transferinin çok zor olması.