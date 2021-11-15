Kabuk değiştiren Galatasaray'da '1 numara'lı sorun!

Gençlerle kabuk değiştiren Galatasaray, kalecilerden yana dertli. Muslera 21 maçın 7'sinde gol yemedi, ortalaması 1'in üzerinde. İsmail ve Berk güven vermiyor. Fatih eldiven giymeyi unuttu. Devre arasında kaleci takviyesi sarı-kırmızılıların gündeminde.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Kabuk değiştiren Galatasaray'da '1 numara'lı sorun!
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15 Kasım 2021 12:21
Sezona imaj değişikliği ile giren, özellikle genç ve yerli oyuncularından verim almaya başlayan Galatasaray, 9 numaraların katkı yapamamasının sıkıntısını çekiyor. Ancak dikkat çeken önemli bir sorun daha var: Kale.

Muslera'nın bu sezonki istikrarsızlığı baş ağrıtıyor. 21 maçın 7'sinde gol yemeyen, hatalarıyla dikkat çeken, maç başı ortalaması 1'in üzerinde (1.19) olan Uruguaylı kaptanın yedekleri de sarı-kırmızılıları tatmin etmiyor. Üç yedek de yeterli seviyede değil.

KALECİ ARANIYOR

Son olarak İsmail Çipe, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında yaptığı hata ile Fatih Terim'in gazabına uğramıştı. İsmail ve Berk, bu sezon birer Avrupa Ligi maçında kaleye geçti.

Fatih, 12 Ocak'ta Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa karşılaşmasından beri resmi maç görmedi. Cimbom'un, ocak ayındaki ara transfer döneminde kaleye bir takviye yapması bekleniyor.

Bu konudaki sıkıntı ise 'formda' Muslera'yı aratmayacak seviyede yerli bir eldivenin transferinin çok zor olması.

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