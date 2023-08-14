Kablolu Wakeboard Şampiyonası sona erdi

Kayseri'de düzenlenen Kablolu Su Kayağı (Wakeboard) Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, sona erdi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iş birliğinde Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Sukaypark Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada, genç kadınlar ve genç erkekler eleme grubu yarışları tamamlandı.



Organizasyonda 10 il ve 20 takımdan 44'ü kadın olmak üzere toplam 143 sporcu mücadele etti.



Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, ödül töreninde yaptığı konuşmada, müsabakalarda birbirinden şık hareketler gördüklerini belirtti.



Sporculara teşekkür eden Elcuman, kentte ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyeceklerini ifade etti.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın ise şunları kaydetti:



"11 spor branşımızdan bir tanesi su kayağı. Son 5 yıldır su kayağı yarışları Türkiye'de yapılmadı. Geldiğimiz noktada Kayseri'de 20 takımın, 143 sporcunun yarışmaya katılmasıyla bugüne kadar katılımın en fazla olduğu bir organizasyon oldu. Bu tip organizasyonlarda yerel yönetimlerin destekleri çok önemli. Kayseri'de görüyoruz ki seneye uluslararası bir yarışa ev sahipliği yapabilecek durumdayız."



