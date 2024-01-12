Haber Tarihi: 12 Ocak 2024 18:13 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 18:13

Kabine toplantısı ne zaman toplanacak? Ocak 2024

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 1 aydır yapılamayan Kabine toplantısı için artık geri sayım başladı. Emeklilere yönelik ek zam düzenlemesinin de gündeme gelmesi beklenen yeni toplantının yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman toplanacak? Ocak 2024
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Yeni yılın ilk Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kısa zaman içinde yapılması beklenen Kabine toplantısının gündeminde ise ekonomideki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 1 aydır yapılamıyor.

Yeni Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli değil.


KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Emeklilere yönelik zam düzenlemesi, ekonomi ve terörle mücadele başlıkları ele alınacak.

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı.

2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'de ele alınacak. Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de Kabine'nin gündeminde olacak.
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