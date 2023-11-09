Kabine toplantısı ne zaman? Kasım 2023 kabine toplantısı ne zaman?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı için geri sayım başladı. En son 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısında birçok öğrenciye müjde verilmiş ve KYK burs ücretleri artırılmıştı. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman?Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 31 Ekim tarihinde gerçekleşti.Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 13 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin ele alınması bekleniyor.Öte yandan milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen maaş zammıyla ilgili ayrıntıların da konuşulması gündemde.