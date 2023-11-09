Haber Tarihi: 09 Kasım 2023 15:03 - Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 15:03

Kabine toplantısı ne zaman? Kasım 2023 kabine toplantısı ne zaman?

Yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normal zamanda her iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine toplantısının yeni tarihi araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Yeni Kabine toplantısının gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman? Kasım 2023 kabine toplantısı ne zaman?
Abone Ol
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı için geri sayım başladı. En son 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısında birçok öğrenciye müjde verilmiş ve KYK burs ücretleri artırılmıştı. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman?
YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 31 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantının 13 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan milyonlarca emeklinin maaşına yapılması beklenen maaş zammıyla ilgili ayrıntıların da konuşulması gündemde.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ludogorets Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz Exxen spor izle | Ludogorets - FB maçı canlı TV8,5'ta mı yayınlanacak? Gündem Ludogorets Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz Exxen spor izle | Ludogorets - FB maçı canlı TV8,5'ta mı yayınlanacak?
Aston Villa AZ Alkmaar Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle Gündem Aston Villa AZ Alkmaar Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Club Brugge Lugano Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle Gündem Club Brugge Lugano Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Zorya Luhansk Maccabi Tel Aviv Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Gündem Zorya Luhansk Maccabi Tel Aviv Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen
Breidablik Gent Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle Gündem Breidablik Gent Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Olimpija Ljubljana Kİ Klaksvik Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle Gündem Olimpija Ljubljana Kİ Klaksvik Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Slovan Bratislava Lille Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle Gündem Slovan Bratislava Lille Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle
Denizlisporlu Mustafa milli takımda Spor Toto 2. Lig Denizlisporlu Mustafa milli takımda
Nordsjaelland Spartak Trnava maçı canlı izle şifresiz Exxen izle Gündem Nordsjaelland Spartak Trnava maçı canlı izle şifresiz Exxen izle
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kingsley Coman: "Galatasaray'a karşı acı çektik!"
2
Thomas Tuchel: "Galatasaray'a karşı hak ettik"
3
Bayern'in Fenerbahçe paylaşımı, Galatasaraylıları kızdırdı
4
Galatasaray'ın golünde ofsayt çizgisi yanlış çekildi iddiası!
5
Manuel Neuer: "Galatasaray'a karşı oynamak çok özel"
6
Harry Kane: "Galatasaray maçında VAR anında çok gerildim"
7
Brahim Diaz'dan Arda Güler yorumu

SON HABERLER

yukarı ok