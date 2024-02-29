Haber Tarihi: 29 Şubat 2024 10:41 - Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 10:41

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Şubat 2024

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Türkiye ve ekonomi gündemini merak eden vatandaşlar, yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündeminde neler olacağını sorguluyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu? Kabine gündeminde neler olacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Şubat 2024
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Kabine toplantısı tarihi, Türkiye'nin iç ve dış siyasetini yakından takip eden ve ekonomik gelişmelerle ilgili yeni gündem maddelerini araştıran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Normal gündem seyrinde her 2 haftada bir toplanan Kabine'nin, yeni toplantıyı yapacağı tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor.

Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamadı.

Yeni toplantının ise mart ayında yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde başvuruları alınmaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu'nun değerlendirilmesi beklenirken, 8. Yargı Paketi ve 31 Mart Seçimleri'nin de gündemde yer alması öngörülüyor.
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