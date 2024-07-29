Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 2024

Temmuz ayının son haftasına girilmesiyle birlikte yeni Kabine toplantısı tarihi gündeme geldi. Her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısı son olarak 16 Temmuz'da gerçekleşmişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yapılan son Kabine toplantısı 16 Temmuz'da gerçekleşmişti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 30 Temmuz Salı günü yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

Fahiş fiyatlar ve terörle mücadele gibi gündem maddelerinin masada olması bekleniyor.