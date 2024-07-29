Haber Tarihi: 29 Temmuz 2024 17:31 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 17:31

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 2024

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin ele alınması beklenen Kabine toplantısı tarihi yeni haftanın ilk gününde araştırılıyor. Peki, yeni Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? 2024
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Temmuz ayının son haftasına girilmesiyle birlikte yeni Kabine toplantısı tarihi gündeme geldi. Her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısı son olarak 16 Temmuz'da gerçekleşmişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yapılan son Kabine toplantısı 16 Temmuz'da gerçekleşmişti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 30 Temmuz Salı günü yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

Fahiş fiyatlar ve terörle mücadele gibi gündem maddelerinin masada olması bekleniyor.
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