Haber Tarihi: 08 Ocak 2024 14:30 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 14:30

Kabine toplantısı bugün var mı? 8 Ocak 2024 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta, ülke gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak 6 Aralık'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun temposu nedeniyle gerçekleştirilmiyordu. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte açıklanan memur zammının ardından gözler emekli zammına çevrildi. İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararları hakkında merak edilenler...

Kabine toplantısı bugün var mı? 8 Ocak 2024 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?
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Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır gerçekleştirilemiyor. Memur ve emekli zammı açıklamasının ardından ise yeni toplantıda en önemli başlık işçi ve bağkur emeklilerine verilem zam oranının güncellenmesi olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? 

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.

Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır yapılamıyor.

Yeni Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli değil.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Emeklilere yönelik zam düzenlemesi, ekonomi ve terörle mücadele başlıkları ele alınacak.

Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı.

2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor.

Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'de ele alınacak. Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de Kabine'nin gündeminde olacak.
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