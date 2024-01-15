Kabine toplantısı bugün var mı? 15 Ocak 2024 Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Ekonomi konuları başta olmak üzere gündemdeki konuların ele alınacağı yılın ilk Kabine Toplantısı, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından bekleniyor. Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri arasında terörle mücadele ve emekli zammı çalışmalarının yer alması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararları hakkında merak edilen detaylar...



KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?



Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti.



Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır yapılamıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı yarın 16 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.



ANA GÜNDEM EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OLACAK!



Toplantının ana gündemini, 7 bin 500 lira tutarındaki en düşük emekli aylığında iyileştirme oluşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıklı, her iki düzenlemeyle ilgili sunum yapacak.



Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de Kabine'nin gündemindeki ana maddelerden biri olacak.



KUZEY IRAK VE SURİYE'YE OPERASYON MASADA!



Pençe Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından; bölgeye yönelik operasyonlar arttı. Kabinede, Irak ve Suriye kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak.



İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA!



İsveç'in NATO'ya üyelik süreci bir başka gündem başlığı olarak ele alınacak. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen üyelik protokolü, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelecek. Kabinede, görüşme takvimine ilişkin değerlendirme yapılacak.



Bir diğer gündem başlığı ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. İsrail, Lahey'de soykırımla yargılanırken; ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları da sürüyor. O adımlarla beraber, bölgeye yardımların ulaştırılması, insani durumun iyileştirilmesi ve kalıcı çözüm için yapılacaklar masaya yatırılacak.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Emeklilere yönelik zam düzenlemesi, ekonomi ve terörle mücadele başlıkları ele alınacak.



Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı.



2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor.



Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.



Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'de ele alınacak. Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor.



Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: