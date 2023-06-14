Haber Tarihi: 14 Haziran 2023 16:50 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 16:50

Kabine toplantısı bitti mi? Son dakika Kabine toplantısı bugün saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı açıklaması ve kararları

Kabine Toplantısı kararları için gözler Beştepe'ye çevrildi. Yeni dönemin ikinci Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Kabine Toplantısı gündeminde yer alan konular, milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Memur ve emekli zammı, temmuz ayı asgari ücret ara zammı gibi ekonomiyi ilgilendiren başlıklar ön plana çıkarken, enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar pek çok başlık Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında yer alacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında duyurması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kabine Toplantısı konuları neler? İşte, gündemdeki konular...

Kabine toplantısı bitti mi? Son dakika Kabine toplantısı bugün saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı açıklaması ve kararları
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6 Haziran'da gerçekleşen ilk Kabine toplantısının ardından Kurban Bayramı tatili ve birçok konu ele alınmıştı. Yapılacak olan ikinci Kabine toplantısının gündemi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından yapılacak olan ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılıyor. Toplantı saat 14.30'da başladı.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yeni Kabine'nin ikinci toplantısında ekonomik gelişmeler gündemde olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.

Asgari ücrete yapılacak ara zammında toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

DEPREM KONUTLARI İÇİN YENİ FORMÜL

Depremden etkilenen 11 ilde konut yapımı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Cumurbaşkanı Erdoğan'a sunacakları yeni formülle konutların teslimatını daha kısa sürede yapacaklarını söyledi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI NELER?

Ekonomi yine öne çıkan başlık olacak. Bir yandan gözler asgari ücrete ara zamdayken, kabine toplantısından 1 gün önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve süreç başlayacak. Pazarlık Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantılarında yürüyecek ama kabinede de ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.

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