Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Kabine toplantısı tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Son olarak 6 Aralık tarihinde toplanan Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 5 haftadır yapılamıyor.

2024 yılının ilk Kabine toplantısının 16 Ocak 2024 Salı günü saat 14.00'da başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; "Daha düşük gelirli olanları destekleme politikası söz konusu. Bu yaklaşımımız devam ediyor elbette, en düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunları hükümetimiz Kabine'de tartışacaktır önümüzdeki günlerde, Kabine'de bir ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis'imizin takdirine sunulacaktır.

Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabine'de bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir Hükümet tarafından ve daha sonra asıl Meclis'te tabii bu düzenlemeler söz konusu olacak, orada da Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var." ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı gündeminin emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve öğretmen atamaları olması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı.

Emekliye ek zam olup olmayacağı, refah payı miktarı gibi konuların Kabine ile ele alınması bekleniyor.