Haber Tarihi: 16 Ocak 2024 14:50 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 14:50

Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı, emekliye ek zam düzenlemesi için bekleyen binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak 6 Aralık tarihinde yapılan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 5 haftadır yapılmıyor. Yapılacak olan yeni toplantı öncesinde ise gözler emekliye ek zam düzenlemesine çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
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Kabine toplantısı için beklenen gün geldi. Yılın ilk kabine toplantısı 16 Ocak günü gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında emekliye ek zam ve terörle mücadele konularının görüşülmesi bekleniyor. Emekliler karar için kabine toplantısı kararlarına odaklandı. Peki Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Son olarak 6 Aralık tarihinde toplanan Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 5 haftadır yapılamıyor.

2024 yılının ilk Kabine toplantısının 16 Ocak 2024 Salı günü saat 14.00'da başlaması bekleniyor.

CEVDET YILMAZ'DAN EK ZAM AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; "Daha düşük gelirli olanları destekleme politikası söz konusu. Bu yaklaşımımız devam ediyor elbette, en düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunları hükümetimiz Kabine'de tartışacaktır önümüzdeki günlerde, Kabine'de bir ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis'imizin takdirine sunulacaktır.

Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabine'de bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir Hükümet tarafından ve daha sonra asıl Meclis'te tabii bu düzenlemeler söz konusu olacak, orada da Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var." ifadelerini kullandı.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Kabine Toplantısı gündeminin emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve öğretmen atamaları olması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı.

Emekliye ek zam olup olmayacağı, refah payı miktarı gibi konuların Kabine ile ele alınması bekleniyor.
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