Kabine ne zaman açıklanacak? 2023 Yeni Kabine bakanlar listesi

Yeni Kabine'nin ne zaman açıklanacağı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından gözler yeni Kabinede yer alacak bakanlara çevrildi. Peki, yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra cumartesi günü yeni kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmadan önce birçok isim kulislerde konuşuluyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında son kulis bilgilerini aktardı.Yeni kabinenin nerede ne zaman açıklanacağını duyuran Ahmet Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'de yemin edecek Meclis'te. 15.00'de Anıtkabir'e çıkılacak. Atlı birliklerle Anıtkabir'den Külliye'ye geçilecek. 17.30'da Külliye'de tören yapılacak. Saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde Türk dünyasından devlet başkanlarıyla yemek yiyecek. Saat 22.00'de Çankaya Köşkü'nde kabine açıklanacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra cumartesi günü yeni kabineyi açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi duyurmadan önce birçok isim kulislerde konuşuluyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında son kulis bilgilerini aktardı.TBMM Başkanlığı için AK Partili NUMAN KURTULMUŞ'un konuşulduğunu ifade eden Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmenin ardından Kurtulmuş isminin daha da öne çıktığını söyledi."İki Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir" diyen Selvi "Birisi ekonomiden sorumlu olacak. Mehmet Şimşek ismi öne çıkıyor. Mehmet Şimşek'in kafasında bazı sorular var. Belki yeni görüşme yapacak. Mehmet Şimşek ekonominin yönetiminde olacak. Ticaret Bakanlığına Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığına Cevdet Yılmaz diye konuşuluyor" ifadelerini kullandı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için de iki ismin güçlü şekilde öne çıktığını vurgulayan Selvi "Enerji Bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar ismi konuşuluyor" ifadelerini kullandı.Güvenlik Politikaları uzmanı Mete Yarar ise Milli Savunma Bakanlığı için Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler isminin konuşulduğunu ifade etti.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik yeni kabine ile ilgili, "YSK milletvekilliği kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içinde yemin olacak. Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını da beklememiz gerekiyor. Yemin töreni ve kabine ondan sonra belirlenecek. Birçok devlet başkanı gelmek istiyor. Liste şekilleniyor." dedi.Hande Fırat'ın moderatörlüğünde CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında, yeni kabinede yer alacak sürpriz isimler tartışılırken konuklardan gazeteci Melik Yiğitel kulis bilgilerini aktardı. Yiğitel, "Bana gelen bilgiye göre Mehmet Şimşek kabine kesin yer alacak. Necdet Ünivar'ın Sağlık Bakanlığı için düşünülebileceği söyleniyor. İbrahim Kalın'ın kabinede olabileceği söyleniyor. Ticaret Bakanlığı'nda iş dünyasından gelen bir ismin tercih edilebileceği söyleniyor. Meslek odaları ilişkisi iyi olan bir ismin tercih edilebileceği söyleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı için Fatih Şahin'in ismi öne çıkıyor. Kabine'den sonra yerel Seçim çalışması olacak. Cumhurbaşkanı bakanları sahaya indirecek." diye konuştu.