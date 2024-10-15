Kabine değişikliği Resmi Gazete 15 Ekim 2024 | Yeni kabine değişikliği son dakika gelişmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine'de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" açıklaması Kabine değişikliği beklentisini oluşturdu.

Ancak Erdoğan'ın açıklamasının iki ayağı var.



1- "Genel başkan yardımcılıklarında da değişiklik olabilir" dedi.

Bu ne zaman olacak? AK Parti'nin kongre süreci başladı. 2025 yılı nisan-mayıs ayında büyük kongre var. Genel başkan yardımcılıklarının kongreden sonra değişmesi bekleniyor. Önceden kongrede parti yönetimi değişir, ardından da kabine değişikliği yaşanırdı. Bu kez de aynı şekilde olacağı belli değil. Ama genel beklenti o geleneğin sürmesi yönünde. Çünkü parti yönetiminden alınan bazı isimlerin Kabine'de değerlendirilmesi gibi bir yöntem izlenebilir.

2- Erdoğan, uzun süredir Kabine'de geniş çaplı değişiklikler yapmıyor. Seçimlerden sonra yeni Kabine'yi kurarken iki bakan hariç silbaştan yenilemişti. Bu kez köklü bir değişiklik beklentisi yok. Ancak performansından memnun olmadığını düşündüğü isimlerin değişmesi bekleniyor. İhtiyaç olduğunda büyük kongreyi beklemeden, aksayan isimler değişebilir deniliyor.

Sinyal Cumhurbaşkanı'ndan geldiği için hangi bakanlar gidiyor diye araştırılması doğal. Ama birincisi geniş çapı bir değişiklik beklenmiyor. İkincisi ise bugünden yarına bir Kabine değişikliği gündemde değil.

Cumhurbaşkanı da geniş zamanı işaret ediyor.

'Bakan toto' oynanmasının arkasında sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama yok. Bir de bakanlık beklentisi içinde olanların kulisleri harekete geçirmesi gibi bir durum söz konusu. Bu tür konjonktürleri fırsata çevirmek isteyenler var. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin Külliye'den aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu.