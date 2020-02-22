Kaan ve Kenan oynadı; galibiyet hasreti bitti

Bundesliga'da 23. hafta mücadelesinde Freiburg ile Fortuna Düsseldorf karşılaşırken, konuk takım galip geldi.

Haber; Sporx.com
Kaan ve Kenan oynadı; galibiyet hasreti bitti
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22 Şubat 2020 19:25
Almanya Bundesliga'da 23. hafta mücadelesinde Freiburg ile Fortuna Düsseldorf kozlarını paylaştı.

Schwarzwald Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Fortuna Düsseldorf, 2-0'lık skorla kazandı. Maçın gollerini 36. dakikada Andre Hoffmann ile 61'de Erik Thommy kaydetti.

A Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman 90 dakika forma giydiler. Fenerbahçe'den Fortuna'ya giden Zanka ise 77'de oyuna dahil oldu

Alınan bu sonucun ardından Freiburg 33 puanda kalırken, Fortuna Düsseldorf 20 puana yükseldi ve 5 hafta sonra 3 puan aldı. Ligin bir sonraki haftasında Freiburg deplasmanda Dortmund ile karşılaşacak. Düsseldorf sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek.

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