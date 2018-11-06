Kaan Terzioğlu Spor Toto ihalesi için örnek davranış!

Turkcell, bağlı ortaklığı Inteltek ile "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi"ne katılacağını duyurdu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, söz konusu ihalede olası menfaat çatışmalarının önüne geçilmesi ve ihalenin adil rekabet şartları içinde tamamlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) tüm görevlerinin dondurulmasını istedi.