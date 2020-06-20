Kaan Kançal: "Futbol takımımızdan indirim talep ettik"

Galatasaray'da başkan yardımcısı Kaan Kançal, futbol takımı ile ilgili gelişmeleri anlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kaan Kançal: 'Futbol takımımızdan indirim talep ettik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2020 17:50
Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, futbol takımı ve teknik ekibin maaşlarından feragat etmelerini talep ettiklerini belirtti.

Kançal, salgın süresinde bazı önlemler aldıklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Sosyal bir kurum olmanın sorumluluğuyla herhangi bir işten çıkarma, küçülme operasyonuna gitmedik. Devletimizin bize sağladığı kısa çalışma ödeneğinden faydalandık. Ancak bu, yükümüzü ufak bir nebze azaltabildi. Kulübümüzün maruz kaldığı zararları en hafif şekilde atlatabilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Yükümüzü azaltabilmek için aldığımız bir diğer tedbir de futbolcu ve teknik kadrolarımızdan, önerilerini de dikkate alarak maaşlarından indirim yapmak suretiyle feragat etmelerini talep ettik. Futbolcu görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu bir şekilde sonuçlandı. Bunun tamamlanmasıyla birlikte amatör şubelerimizle de benzer bir çalışma yapmayı planlıyoruz."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için