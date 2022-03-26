Kaan Kançal: 'Borcu 68.6 milyon euro indirdik'

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini üstlenen Kaan Kançal ise kendi dönemleriyle ilgili mali raporlar hakkında bilgi verdi.



Göreve geldikleri 2018 Ocak'ta kulübün net borcunun 1 milyar 343,1 milyon lira olduğunu aktaran Kançal, yönetimi devrettikleri 2021 Haziran'da ise bu borcun 2 milyar 291,5 milyon lira olarak gerçekleştiğini kaydetti. Kaan Kançal, avro bazında ise 289,7 milyon borçla aldıkları kulübü, 221,1 milyon olarak devrettiklerini aktardı.



Görev yaptıkları süre boyunca kar etmeyi prensip edindiklerine vurgu yapan Kançal, "Derneğimizin pandemiye rağmen kar ettiğini, tüzüğümüzün emrettiği tüm vecibeleri eksiksiz yerine getirdiğimizi, revize bütçeye gitmediğimizi, Sportif AŞ'de pandemiye kadar rekor kırdığımızı, nette 10 yılın ilk ve tek karını açıkladığımızı, en iyi 2 sezon performansına imza attığımızı, UEFA kriterlerinden bir yıl erken çıktığımızı, konsolide de hasılat rekoru kırdığımızı ve pandemiye kadar esas faaliyetimizde rekor kar elde ettiğimizi anlattım." şeklinde görüş belirtti.









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