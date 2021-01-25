Kaan Ayhan'dan Galatasaray mesajı: "Türkiye'yi isterim"

Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden biri olan Kaan Ayhan'dan transfer yanıtı geldi.

Haber; Sporx.com
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Kaan Ayhan'dan Galatasaray mesajı: 'Türkiye'yi isterim'
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25 Ocak 2021 22:06
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kaan Ayhan, Twitch canlı yayınında konuştu.

"Fransanınkocası" takma adıyla Call of Duty oynayan milli oyuncu, bir izleyicinin "Bugün yine Galatasaray'a transfer oldun" yorumuna samimi şekilde cevap verdi.

Kendisinin de Türkiye'ye gelmek istediğini kaydeden Kaan Ayhan, "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor." ifadelerini kullandı.

"Seni almaya geldik" mesajını da yanıtlayan Kaan, "Öyle yayından değil, İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz?" dedi.

Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı.





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