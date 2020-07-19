Kaan Ayhan'a 4 talip birden çıktı

Alman basını, küme düşen Fortuna Düsseldorf'tan ayrılması beklenen Kaan Ayhan'a Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Schalke 04 ve İtalya'dan Atalanta'nın talip olduğunu belirtti.



Haberde, Kaan'ın takımı küme düşmesine karşın başarılı bir performans sergilediği ifade edilirken, Türkiye'den gelen tekliflerin ilgisini çekmediği ileri sürüldü.



25 yaşındaki milli sağ bekin, Fortuna ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.