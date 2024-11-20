Kaan Ayhan: "Zemin bize izin vermedi"

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan ve grubu ikinci sırada bitiren Milli Takım'da Kaan Ayhan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Kaan Ayhan: 'Zemin bize izin vermedi'
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20 Kasım 2024 01:40
Milli futbolcularımızdan Kaan Ayhan, Karadağ'a 3-1 mağlup olduğumuz UEFA Uluslar B Ligi maçının ardından konuştu.

Kaan, "Diyeceklerimi belki bazıları negatif anlayacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. Zemin iyi değildi. İstediğimiz oyunu sergileyemedik, daha çok buna üzüldük. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu." dedi.

Milli yıldız, "Maalesef kaybettik. Genç bir takımız, daha çok gidecek yolumuz var. O yüzden devam edeceğiz. Mart ayında inşallah play-off'la hak ettiğimiz yere gideceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

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