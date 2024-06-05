Kaan Ayhan yine joker olacak!

Galatasaray'da geçen sezonu sağ bek olarak tamamlayan Kaan Ayhan, yeni sezonda da Okan Buruk'un elini en çok rahatlatacak isimlerden biri olacak.
Milli futbolcu, geçen sezon sağ bek dışında orta saha ve stoperde de görev yapmış ve zor anlarda sorumluluktan kaçmamıştı.
Kaan Ayhan, yeni sezonda da Okan Buruk'un birçok bölge için alternatiflerinden biri olacak.
Milli futbolcu, geçen sezon sağ bek dışında orta saha ve stoperde de görev yapmış ve zor anlarda sorumluluktan kaçmamıştı.
Kaan Ayhan, yeni sezonda da Okan Buruk'un birçok bölge için alternatiflerinden biri olacak.