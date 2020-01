Kaan: "Ben de karşınızda oturamayabilirdim"



İLGİLİ VİDEO

Kenan: "Almanya'da bir sistem var"

İLGİLİ VİDEO

Kaan: "Kenan'ı niye dinlemedim diye kendime kızıyorum"

Kısa kısa

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, en sevdiklerini seçiyor

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen A Milli Takım oyuncuları Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, kendileriyle ilgili basında çıkan transfer haberlerine yanıt verip, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Milli futbolcular, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Esprit Arena'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı. İki futbolcu, basında yer alan transfer iddialarını kendilerinin de gördüklerini ancak Süper Lig ekiplerinden resmi teklif almadıklarını belirtti.Kaan Ayhan, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Orada burada biz de okuyoruz. Arkadaşlarımız, 'Şunu duyduk doğru mu?' diye soruyor. Ben kendi adıma konuşayım ama Kenan için olsaydı da bilirdim. Resmi bir teklif almadım. Zaten kulübümüz de kolay bir şekilde izin vermez. İleride ne olur hiç bilemeyiz. Futbolda bazen çok garip şeyler olur. Önümüz daha açık." ifadelerini kullandı.Kenan Karaman ise, "Ben de resmi teklif almadım ama futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Öncelik olarak Fortuna Düsseldorf'a odaklandık. Burada başarılı performans gösterdikten sonra, iyi bir teklif gelirse de değerlendiririz." yanıtını verdi.Kaan Ayhan, Avrupa'da çok yetenekli Türk oyuncuların ortaya çıkmasının sebebinin, sistemli altyapı ve genç futbolculara duyulan güven olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Türkiye'deki genç futbolcularda yeteneğin az olduğunu düşünmüyorum. Daha çok altyapıdan profesyonelliğe geçişte bir sıkıntı görüyorum. Schalke 04'ün altyapısından A takıma yükseldim. Orada benim yerime 2-3 tane 32-33 yaşlarında yıldız oyuncu bulunsaydı, büyük paralarla transfer edilmiş olsalardı, belki ben de bugün karşınızda oturamayabilirdim. Problemi orada görüyorum. Yetenekli çocuklarımız, kardeşlerimiz fazlasıyla var. Ümit Milli Takım'da da çok yetenekli oyuncularla tanıştım. Bazen Süper Lig'i izlediğimde, gözüm onları arıyor. Genel olarak yetenekli kardeşlerimiz var ama altyapıdan profesyonel futbola geçişi yapamadığımızı düşünüyorum. Bu konunun iyi düşünülmesi gerekir."Almanya'nın son dönemdeki başarısını 2003'te kurduğu altyapı sistemine bağlayan Kenan, "Hoffenheim'ın altyapısında büyüdüm, futbol okuluna gittim, ailemden uzaktım. Disiplinli bir hayatım vardı. Sabahları okula giderdim, antrenman olurdu, ders alırdık. Sonuca da bakarsak, bu yöntem daha fazla futbolcu üretiyor. Almanya'da bir sistem var. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm takımlar bu sisteme uyuyor. Bunu çok önemli buluyorum." diye konuştu.Türkiye'de sistem eksikliği bulunduğuna dikkati çeken milli oyuncu, "Kendimizi geliştirmemiz gerek. Türkiye'den Avrupa'ya giden oyuncularımız oldu. Bu Türk futboluna bir işaret olmalı. Bizden de oyuncular Avrupa'ya gidebiliyormuş, biz de yetiştirebiliyormuşuz. Bunun üstünde durmak gerek. Güzel bir altyapı sistemi ile Türkiye'den daha fazla futbolcu çıkar. Çünkü çok büyük bir nüfusumuz var. O kadar futbola hasta bir ülkeyiz ki bence güzel bir altyapı sistemi olsa ileride Avrupa'da daha fazla Türk futbolcu görürüz." şeklinde konuştu.Kenan Karaman, Türkiye'de genç oyuncu tanımıyla ilgili hata olduğunu aktararak, "20-23 yaşındaki oyuncular (Türkiye'de) birçok takımda hala 'Sen daha genç futbolcusun, senin zamanın var' düşüncesiyle muamele görüyor, şans bulamıyor. Avrupa'da daha farklı. 20 yaşında bir futbolcunun birinci ligde 50 maçı oluyor. Bu bizim ülkemizde biraz sıkıntılı. Halbuki Almanya ile kıyaslarsam, o yaştaki oyuncular gerçekten baya tecrübe kazanmış oluyor. Türkiye'de ise o yaşlardaki biri için, 'Biz genç bir oyuncu çıkardık.' deniyor. Sıkıntıların yabancı sınırıyla alakası olmadığını düşünüyorum. Çünkü rekabetin her zaman olması gerek. Büyük oyunculardan her zaman bir şey öğrenebilirsin. Takımlarımızın altyapıya daha çok destek, genç oyunculara daha fazla şans vermesi gerekli. Hem milli takımın verdiği hava hem de Avrupa'ya giden oyuncular, Türk futbolu için bir işaret. Önümüzdeki yıllarda çoğu şeyin değişeceğine, buna bir çözüm bulacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Bu sezon Avrupa kupalarında Medipol Başakşehir dışındaki diğer Türk takımlarının erken elenmesini değerlendiren Kenan, "Avrupa'da oynayan Türk takımlarını destekliyoruz, maçlarını da izliyoruz. Bu sene takımlarımızın performansını üzücü buldum. Daha büyük beklenti içindeydim ama maalesef olmadı. Artık o seviyelere gelmemiz gerek. Türkiye'deki büyük takımlarımızın, Avrupa'da da kendini ispat edip tur atlaması gerek. Almanya'da 3 takım Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı. Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu bir ülke için önemli. İlerleyen yıllarda buna daha çok odaklanmalıyız. İnşallah bu durum düzelir." ifadelerini kullandı.Kaan Ayhan da Türk takımlarının Avrupa kupalarına erken vedası sebebiyle üzüldüğünü belirterek, "Kenan'la çoğu zaman maçları beraber izliyoruz. Açıkçası haksızlık yapmak da istemiyorum, bazen şanssızlık olabilir. Maç esnasında olan veya hakem kararından kaynaklanan pozisyonlar da olabilir. Biz de bir gün inşallah daha farklı zamanlar yaşarız. Takımların kalitesinin de artmasını çok isterim. Avrupa'da başarılı olmalarını kalpten diliyorum." açıklamasını yaptı.Bu sezon Bundesliga'da yaptığı asistlerle adından söz ettiren Kaan Ayhan'ın hücumdaki başarısıyla ilgili Kenan, "Ben artık şaşırmıyorum. Hasta olduğum için maçları televizyonda izliyorum. Kaan'ı önde gördüğümde şaşırmıyorum." derken, "O konuda baştan beri Kenan'ı niye dinlemedim diye kendime kızıyorum." ifadelerini kullanan Kaan ise, şöyle konuştu: "Çünkü Kenan bana hep, 'Sen önde de oynayabilecek bir tekniğe sahipsin. Niye hiç öne gitmiyorsun?' diyordu. Ben de biraz çekiniyor, 'Defans daha önemli, önce sağlam bir şekilde defans yapalım da ön bölgelere bir gün giderim.' diyordum. O konuda Kenan da yardımcı oldu. Öte yandan, kendimi sadece defans değil, pas tekniğine sahip bir oyuncu olarak da görüyorum. Beklentim oyunu geriden kurmak, gol pozisyonu oluşturmak, asist yapmak. Bir stoper olarak zor ama bu sezon iki defa başardım. Orada da gelişmeye devam etmek istiyorum. Altyapıda 10 numara ve 6 numara oynardım, 'Daha sağlam bir defansa sahip olalım.' diyerek beni geri çektiler. Eski zamanlardan öne doğru bir yetenek var."25 yaşındaki iki futbolcudan Kaan, futboldaki en verimli dönemlerine girdiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki 2-3 senede sportif anlamda büyük bir adım atmak isterim, isteriz. Bakmak gerek. Bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Şimdiye kadar yolumuz hep iyi gitti, umarım böyle devam eder." şeklinde görüş belirtti."Futbolcunun her zaman hedefleri, hayalleri olması, bunun için de çabalaması gerek." diyen Kenan Karaman, "İnşallah biz de daha büyük takımlarda kendimizi gösterebiliriz. Tabii önce kendi takımımızda iyi performans göstermemiz gerek. Bir adım daha ileriye atmak hedeflerimiz arasında. İnşallah bunu da çok çalışıp başarırız." açıklamasında bulundu.Futboldan kalan zamanlarını da çoğunlukla birlikte geçirdiklerini aktaran milli futbolculardan Kaan, "Daha dün akşam Şampiyonlar Ligi'ni beraber izledik. Komşuyuz aynı zamanda. Ayrılmaz ikili." derken, Kenan da "İkinci sezonum. Kaan Gelsenkirchen'de oturuyordu, şimdi Düsseldorf'a taşındı ve komşum oldu. Bizim için iyi oldu. Boş zamanlarımızı birlikte geçiriyoruz. İnsanın sosyal hayatında da samimi arkadaşının olması çok iyi bir şey. Yeni bir şehre geliyorsunuz. Kaan, Düsseldorf'ta oynuyordu zaten. Ben de onun sayesinde şehri ve yeni insanları tanıdım. Çoğunlukla vaktimiz beraber geçiyor." şeklinde konuştu.Milli futbolcular, kısa soru-cevap bölümünde ise şunları söylediler:Kaan: "FIFA, ama hiç PES oynamadığım için hakkını yemeyeyim. Alışkanlık daha çok FIFA."Kenan: FIFA.FIFA'da tercihiniz hangi takım?Kenan: Real Madrid.Kaan: Manchester City ama rakibe bağlı.Kenan: Ailemin yanı.Kaan: Ailemin yanı, Gelsenkirchen.Kaan: Şu anda en çok dinlediğim sanatçı, burada ünlü Apache. Daha çok onu dinliyoruz.Kenan: Ben Sezen Aksu hayranıyım ve bütün şarkılarını beğenirim.Kenan: Johny Deep oynuyor filmde Blow.Kaan: Dizi söylesem? Mucize Doktor. Şu anda manyak gibi izliyorum.Kenan: Ben Çukur taraftarıyım. Çukur'u çok izliyorum.Kenan: Türk mutfağı kesinlikle.Kaan: O kesin zaten. Alman mutfağı diye bir şey yok.Kenan: Klasik kuru fasülye-pilav.Kaan: Lahmacunu çok severim. Çocukluğumdan kalma bir şey. Amcam çok güzel yapardı. O yüzden lahmacun diyorum.Kenan: Borussia Dortmund'un stadını (Signal Iduna Park) çok beğeniyorum. Oradan çok etkilenmiştim.Kaan: Santiago Bernabeu (Real Madrid). İlk Şampiyonlar Ligi maçıma da orada çıktım. Hem benim için büyük bir anlamı var hem de stadın kendisi güzel.Kenan: Önce memleketim Giresun diyebilirim. Sonra İstanbul.Kaan: Ailemin olduğu yer. Daha doğrusu babaannemin, halamın, amcamın olduğu yer Ankara. Ankara'ya uğradığımda, İstanbul'a da bir selam verip geçiyoruz.Kaan: Taktik anlamında Guardiola, motivasyon ve duruş anlamında Mourinho.Kenan: İkisi de büyük hocalar. Daha çok Mourinho'ya sempati duyuyorum.