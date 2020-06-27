Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, 2. Lig'e düştü!

WERDER BREMEN PLAYOUT OYNAYACAK

MİLLİ OYUNCULAR VEDA ETTİ

GLADBACH GEREKENİ YAPTI

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALANLAR

UEFA AVRUPA LİGİ

BUNDESLIGA'DA TOPLU SONUÇLAR

'nın 34. ve son haftasında küme düşme hattında ve Şampiyonlar Ligi bileti anlamında kritik maçlar oynandı.Karşılaşmaların sonunda Bayern Münih, Dortmund ve Leipzig'in ardından son Şampiyonlar Ligi biletini alan takım Mönchengladbach olurken, Paderborn'un ardından lige veda eden diğer takım ise milli oyuncularımız Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf oldu.Son haftaya 17. sırada giren ve şansını devam ettirmek için Düsseldorf'un Union Berlin'e mağlup olmasını bekleyen Werder Bremen, "mucizeyi" gerçekleştirdi.Werder Bremen evinde ağırladığı Köln'ü 6-1 gibi farklı bir skorla geçti ve Union Berlin, evinde Düsseldorf'u 3-0 mağlup edince 16. sıraya yükseldi. Bremen, Bundesliga 2'nin 3. sırasında yer alacak takımla playout oynayacak ve ligde kalıp kalmayacağı belli olacak.Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, bu skorların ardından Bundesliga'ya veda etti. İki oyuncu son Union Berlin maçında ilk 11'de başladı ve Kaan 90 dakika oynarken, Kenan Karaman ise 74 dakikalık sürede sonucu değiştiremedi.Son hafta Şampiyonlar Ligi bileti için kazanması gereken Mönchengladbach, Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti ve sezonu 4. sırada tamamladı. Takipçisi Leverkusen ise Mainz'ı 1-0 mağlup etse de, Gladbach takılmadığı için 5. sırada kaldı ve Avrupa Ligi'ne gitti.Bayern MünihDortmundRB LeipzigMönchengladbachLeverkusenHoffenheimWolfsburg (Ön Eleme)Augsburg 1-2 RB LeipzigMönchengladbach 2-1 Hertha BerlinLeverkusen 1-0 MainzDortmund 0-4 HoffenheimE.Frankfurt 3-2 PaderbornFreiburg 4-0 SchalkeUnion Berlin 3-0 DüsseldorfWerder Bremen 6-1 KölnWolfsburg 0-4 Bayern Münih