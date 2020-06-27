Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, 2. Lig'e düştü!

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında küme düşme hattında ve Şampiyonlar Ligi bileti anlamında kritik maçlar oynandı.
Karşılaşmaların sonunda Bayern Münih, Dortmund ve Leipzig'in ardından son Şampiyonlar Ligi biletini alan takım Mönchengladbach olurken, Paderborn'un ardından lige veda eden diğer takım ise milli oyuncularımız Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf oldu.
WERDER BREMEN PLAYOUT OYNAYACAK
Son haftaya 17. sırada giren ve şansını devam ettirmek için Düsseldorf'un Union Berlin'e mağlup olmasını bekleyen Werder Bremen, "mucizeyi" gerçekleştirdi.
Werder Bremen evinde ağırladığı Köln'ü 6-1 gibi farklı bir skorla geçti ve Union Berlin, evinde Düsseldorf'u 3-0 mağlup edince 16. sıraya yükseldi. Bremen, Bundesliga 2'nin 3. sırasında yer alacak takımla playout oynayacak ve ligde kalıp kalmayacağı belli olacak.
MİLLİ OYUNCULAR VEDA ETTİ
Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, bu skorların ardından Bundesliga'ya veda etti. İki oyuncu son Union Berlin maçında ilk 11'de başladı ve Kaan 90 dakika oynarken, Kenan Karaman ise 74 dakikalık sürede sonucu değiştiremedi.
GLADBACH GEREKENİ YAPTI
Son hafta Şampiyonlar Ligi bileti için kazanması gereken Mönchengladbach, Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti ve sezonu 4. sırada tamamladı. Takipçisi Leverkusen ise Mainz'ı 1-0 mağlup etse de, Gladbach takılmadığı için 5. sırada kaldı ve Avrupa Ligi'ne gitti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALANLAR
Bayern Münih
Dortmund
RB Leipzig
Mönchengladbach
UEFA AVRUPA LİGİ
Leverkusen
Hoffenheim
Wolfsburg (Ön Eleme)
BUNDESLIGA'DA TOPLU SONUÇLAR
Augsburg 1-2 RB Leipzig
Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin
Leverkusen 1-0 Mainz
Dortmund 0-4 Hoffenheim
E.Frankfurt 3-2 Paderborn
Freiburg 4-0 Schalke
Union Berlin 3-0 Düsseldorf
Werder Bremen 6-1 Köln
Wolfsburg 0-4 Bayern Münih
Karşılaşmaların sonunda Bayern Münih, Dortmund ve Leipzig'in ardından son Şampiyonlar Ligi biletini alan takım Mönchengladbach olurken, Paderborn'un ardından lige veda eden diğer takım ise milli oyuncularımız Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf oldu.
WERDER BREMEN PLAYOUT OYNAYACAK
Son haftaya 17. sırada giren ve şansını devam ettirmek için Düsseldorf'un Union Berlin'e mağlup olmasını bekleyen Werder Bremen, "mucizeyi" gerçekleştirdi.
Werder Bremen evinde ağırladığı Köln'ü 6-1 gibi farklı bir skorla geçti ve Union Berlin, evinde Düsseldorf'u 3-0 mağlup edince 16. sıraya yükseldi. Bremen, Bundesliga 2'nin 3. sırasında yer alacak takımla playout oynayacak ve ligde kalıp kalmayacağı belli olacak.
MİLLİ OYUNCULAR VEDA ETTİ
Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, bu skorların ardından Bundesliga'ya veda etti. İki oyuncu son Union Berlin maçında ilk 11'de başladı ve Kaan 90 dakika oynarken, Kenan Karaman ise 74 dakikalık sürede sonucu değiştiremedi.
GLADBACH GEREKENİ YAPTI
Son hafta Şampiyonlar Ligi bileti için kazanması gereken Mönchengladbach, Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti ve sezonu 4. sırada tamamladı. Takipçisi Leverkusen ise Mainz'ı 1-0 mağlup etse de, Gladbach takılmadığı için 5. sırada kaldı ve Avrupa Ligi'ne gitti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ALANLAR
Bayern Münih
Dortmund
RB Leipzig
Mönchengladbach
UEFA AVRUPA LİGİ
Leverkusen
Hoffenheim
Wolfsburg (Ön Eleme)
BUNDESLIGA'DA TOPLU SONUÇLAR
Augsburg 1-2 RB Leipzig
Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin
Leverkusen 1-0 Mainz
Dortmund 0-4 Hoffenheim
E.Frankfurt 3-2 Paderborn
Freiburg 4-0 Schalke
Union Berlin 3-0 Düsseldorf
Werder Bremen 6-1 Köln
Wolfsburg 0-4 Bayern Münih