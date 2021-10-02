Kaan Ayhan ve Gedson Fernandes'e şok! Süre alamıyorlar...

UEFA organizasyonlarında mücadele eden Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Beşiktaş, Gedson Fernandes ile Kaan Ayhan'ı transfer etmek için uzun bir süre yarışa girmişlerdi. Her iki takım da anlaşma sağlayamayınca tecrübeli isimler takımlarında kaldı. Gedson ve Kaan Ayhan bu süreçten sonra büyük bir şok yaşadı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de transfer döneminde Gedson Fernandes'i istediklerini duyurmuştu. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı yaptığı açıklamada, "Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz, olursa olur, olmazsa başka bir şey düşüneceğiz" şeklinde konuşmuştu.



Galatasaray ve Beşiktaş 'ın gündeminde olan Gedson Fernandes ve Kaan Ayhan'ın aldığı süre şaşırttı. Benfica forması giyen Gedson Fernandes ve Sassuolo'nun savunma oyuncusu Kaan Ayhan transfer döneminin en çok konuşulan isimleriydi. Yüksek maliyetleri nedeniyle bu oyuncuların Türkiye'ye transferleri gerçekleşmemişti.



GEDSON 48 DAKİKA OYNADI

Bir sezon önce Galatasaray'da kiralık olarak 20 maçta forma giyen 22 yaşındaki Portekizli oyuncu bu sezon formayı unuttu. Benfica bu sezon 13 resmi maç yaparken Gedson Fernandes sadece 48 dakika süre alabildi.



KAAN 98 DAKİKA SÜRE ALDI

Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan 6 haftası geride kalan Serie A'da İtalyan ekibinin formasıyla 98 dakika sahada kalabildi.



TOPLAMDA 23 MİLYON EURO

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için rekabet ettiği Gedson Fernandes için kulübü Benfica 15 milyon Euro bonservis talep ediyordu. Yüksek maliyet nedeniyle Galatasaray ve Beşiktaş bu oyuncuyu kadrosuna katamadı.



Gedson Fernandes gibi Kaan Ayhan için de Galatasaray ve Beşiktaş yarıştı. Milli futbolcuyu 2.5 milyon Euro'ya transfer eden Sassuolo 8 milyon Euro'luk bir bonservis talep edince kulüpler geri adım atmıştı.



