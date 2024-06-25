Kaan Ayhan: 'Umarım 2008 gibi olur'

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın saat 22.00'de Volksparkstadion'da Çekya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım futbolcusu Kaan Ayhan, Çekya ile oynanacak maça dair EURO2024.com sitesinde açıklamalarda bulundu.Çekya maçının önemini vurgulayan Kaan Ayhan,ifadelerine yer verdi.EURO 2008'de yaşadığımız başarıdan bahseden Milli futbolcu,şeklinde konuştu.Türkiye'nin EURO 2024 performansını da değerlendiren tecrübeli oyuncu,sözlerini kullandı.Teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da konuşan Kaan Ayhan,dedi.29 yaşındaki futbolcu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk iki maçında da ilk 11'de yer alırken, Gürcistan karşılaşmasında Arda Güler'in şık golünün asistini yapmıştı.