"Kaan Ayhan, Türkiye'de oynamak ister"

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden Sassuolo forması giyen milli oyuncu Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, oğlunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını açıkladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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'Kaan Ayhan, Türkiye'de oynamak ister'
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16 Ağustos 2021 14:04
Kaan Ayhan
Kaan Ayhan
Sassuolo
Beşiktaş 'ın stoper transferindeki hedefleri arasında yer alan Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan, açıklamalarda bulundu.

Baba Ayhan, "Oğlumun Sassuolo'yla 3 yıllık sözleşmesi var. Kendisine Türkiye'den talipler olduğunu biz de medyadan takip ediyoruz. Sassuolo'yla anlaşılırsa Kaan Türkiye'de oynamak ister. Neden olmasın..." ifadelerini kullandı.

 


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