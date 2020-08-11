Kaan Ayhan transferinde son umut ışığı!

Sassuolo, Kaan Ayhan transferini bitiremeyince, Galatasaray tekrar devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf'la bir kez daha pazarlık masasına oturuyor. Birkaç gün içinde milli futbolcunun yeni takımı belli olacak.

Haber; Akşam
Kaan Ayhan transferinde son umut ışığı!
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11 Ağustos 2020 08:44
Galatasaray Kaan Ayhan için birkez daha devrede. Sarı Kırmızılılar, Sassuolo'nun anlaştığı, ancak transferini bir türlü bitiremediği milli futbolcuyu renklerine bağlamak için tekrar harekete geçti.

Galatasaray Yönetimi, bugün Fortuna Düsseldorf kulübüyle son kez masaya oturacak. 25 yaşındaki oyuncunun 2 milyon Euro'luk çıkış bedelindeki opsiyonu kaçıran Galatasaray, buna rağmen yeni bir ödeme takvimi oluşturarak daha yüksek bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

İtalyan kulübüne "Evet" diyen Kaan Ayhan, Galatasaray'ın teklifine de sıcak baktığını yöneticilere iletmişti. Artık top Sarı- Kırmızılı yönetimde; Düsseldorf cephesinin ikna edilmesi gerekiyor.

PAZARLIĞI KIZIŞTIRIYORLAR

Ancak Galatasaray artık bu transfer girişiminde yalnız değil. Sassuolo'nun devreye girmesiyle İtalya'da ses getiren bu operasyon, diğer kulüplerin de teklif yapmasına yol açtı. Çizme medyasında yer alan haberlere göre Kaan'ı Galatasaray ve Sassuolo dışında, Atalanta, Fiorentina ve Roma da takip ediyor.




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